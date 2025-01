SAÚDE

Butantan começa a produzir sua vacina contra a dengue

Avaliação pela Anvisa ainda está em andamento, e, até o momento, a vacina não tem autorização para distribuição ou aplicação



O Instituto Butantan iniciou a produção da sua vacina contra a dengue, a Butantan-DV, com a previsão de fabricar 1 milhão de doses em 2025 e mais 100 milhões nos três anos seguintes. A produção começa pouco mais de um mês após o envio à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dos documentos finais para o pedido de registro do imunizante. No entanto, a avaliação pela Anvisa ainda está em andamento, e, até o momento, a vacina não tem autorização para distribuição ou aplicação. >

De acordo com a Anvisa, a análise dos processos submetidos de forma contínua, como ocorreu nesse caso, geralmente leva cerca de 90 dias. Como os documentos foram enviados em 16 de dezembro, espera-se que a decisão sobre o registro seja divulgada até meados de março.>

Se aprovada, a Butantan-DV será a primeira vacina contra a dengue com dose única do mundo. Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, destacou a importância desse avanço para a saúde pública, afirmando que o imunizante representaria uma grande conquista tanto para o Brasil quanto para o cenário internacional. Ele também expressou confiança nos resultados da análise da Anvisa, respeitando os procedimentos estabelecidos pela agência.>

Após a aprovação, no entanto, a vacina não será imediatamente disponível para a população. A Anvisa precisará primeiro solicitar à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) a autorização de preço. Em seguida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) avaliará a possibilidade de incorporar a vacina ao SUS. Se a recomendação for positiva, o Ministério da Saúde poderá iniciar a distribuição, mas a pasta já indicou que não há previsão de vacinação em massa ainda este ano.>

A Butantan-DV é uma vacina tetravalente, projetada para proteger contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Os ensaios clínicos, concluídos em junho de 2024, envolveram 16.235 participantes, e os resultados publicados na revista *The Lancet Infectious Diseases* mostram que o imunizante apresentou boa eficácia e segurança em pessoas entre 2 e 59 anos.>