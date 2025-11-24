CRIME EM SP

Cabeleireiro é achado morto, amarrado e amordaçado em casa

Imagens de segurança registraram dupla deixando o imóvel horas após a vítima chegar

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:36

José Roberto Silveira Crédito: Reprodução

Horas depois de chegar em casa durante a madrugada, o cabeleireiro José Roberto Silveira, de 59 anos, foi encontrado morto dentro do próprio quarto, no Alto de Pinheiros, em São Paulo (SP). O corpo, localizado no sábado (22) por uma prima e por um sócio que não conseguiam contato com ele, estava no chão, com punhos e joelhos amarrados por fios, amordaçado com uma toalha de rosto e apresentando sinais de asfixia, conforme informou a Polícia Militar.

Câmeras de segurança mostram que Silveira, conhecido como Betto Silveira, saiu de carro às 1h39 e retornou às 2h13. Horas depois, às 5h53, dois homens não identificados aparecem nas imagens abrindo o portão e saindo a pé do imóvel. A residência, segundo a PM, não tinha marcas de arrombamento.

A prima contou aos policiais do 14º Distrito Policial, responsável pelo caso, que havia sangue sobre a cama e os travesseiros. No banheiro, uma faca foi encontrada sobre a pia, porém sem sinais aparentes de sangue. No andar inferior da casa funcionava o salão de beleza de Betto, de acordo com amigos.

A mãe do cabeleireiro, de 98 anos, que tem dificuldade de locomoção, também estava na residência. Sem saber do crime, acordou no dia seguinte acreditando que o filho havia saído cedo e a deixado sem comida. Ela chamou uma sobrinha, que precisou da ajuda de vizinhos para conseguir entrar no imóvel.