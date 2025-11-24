Acesse sua conta
Cabeleireiro é achado morto, amarrado e amordaçado em casa

Imagens de segurança registraram dupla deixando o imóvel horas após a vítima chegar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 13:36

José Roberto Silveira
José Roberto Silveira Crédito: Reprodução

Horas depois de chegar em casa durante a madrugada, o cabeleireiro José Roberto Silveira, de 59 anos, foi encontrado morto dentro do próprio quarto, no Alto de Pinheiros, em São Paulo (SP). O corpo, localizado no sábado (22) por uma prima e por um sócio que não conseguiam contato com ele, estava no chão, com punhos e joelhos amarrados por fios, amordaçado com uma toalha de rosto e apresentando sinais de asfixia, conforme informou a Polícia Militar.

Câmeras de segurança mostram que Silveira, conhecido como Betto Silveira, saiu de carro às 1h39 e retornou às 2h13. Horas depois, às 5h53, dois homens não identificados aparecem nas imagens abrindo o portão e saindo a pé do imóvel. A residência, segundo a PM, não tinha marcas de arrombamento.

Cabelereiro foi achado morto em casa

José Roberto Silveira por Reprodução
José Roberto Silveira por Reprodução
José Roberto Silveira por Reprodução
José Roberto Silveira por Reprodução
José Roberto Silveira por Reprodução
1 de 5
José Roberto Silveira por Reprodução

A prima contou aos policiais do 14º Distrito Policial, responsável pelo caso, que havia sangue sobre a cama e os travesseiros. No banheiro, uma faca foi encontrada sobre a pia, porém sem sinais aparentes de sangue. No andar inferior da casa funcionava o salão de beleza de Betto, de acordo com amigos.

A mãe do cabeleireiro, de 98 anos, que tem dificuldade de locomoção, também estava na residência. Sem saber do crime, acordou no dia seguinte acreditando que o filho havia saído cedo e a deixado sem comida. Ela chamou uma sobrinha, que precisou da ajuda de vizinhos para conseguir entrar no imóvel.

O caso é investigado como homicídio. A Secretaria de Segurança Pública informou que o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) dá apoio às apurações e realiza diligências para identificar os suspeitos vistos deixando a casa.

