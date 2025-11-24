BENEFÍCIO

Recarga gratuita de gás de cozinha começa nesta segunda (24); veja se você tem direito

Cerca de 1 milhão de famílias vão receber o benefício na fase inicial do programa social

Yan Inácio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:43

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha Crédito: Shutterstock

O programa de recarga gratuita de botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social começa a ser implementado nesta segunda-feira (24). Cerca de 1 milhão de famílias vão receber gás de cozinha gratuito nesta etapa, que marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro para o sistema de recarga.

De acordo com o Governo Federal, essa mudança reduz fraudes e garante que o recurso seja usado para a recarga do botijão utilizado no dia a dia das famílias. Intitulado Gás do Povo, o projeto terá início em dez capitais e Salvador está entre elas. Além da capital baiana, serão contempladas as cidades de Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).





Com o que os brasileiros mais gastam o 13º? 1 de 5

Na terça-feira (18), os ministérios de Minas e Energia e da Fazenda publicaram a Portaria Interministerial MME/MF nº 3 que atualiza, na mesma data base, os preços de referência do gás liquefeito de petróleo (GLP) a serem aplicados no Gás do Povo.



Como vai funcionar e quem tem direito?

A Caixa Econômica Federal será a responsável por operacionalizar o benefício, realizando a distribuição dos vales-recarga, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário.

A retirada da recarga de gás vai passar a ser feita diretamente nas revendas credenciadas, sem intermediação de pagamento em dinheiro.

O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale por meio do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular.