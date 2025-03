RECLAMAÇÕES

Caiu aí? App do Banco do Brasil fica fora do ar nesta quinta-feira (21)

Usuários reclamam nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2025 às 11:51

App do Banco do Brasil Crédito: Divulgação

Usuários que tentam utilizar o aplicativo do Banco do Brasil relatam que o sistema está fora do ar nesta sexta-feira (21). Os problemas incluem impossibilidade de fazer login para acessar o app, transações incompletas e falta de respostas através da assistentência virtual. >

O aumento de incidência de queixas sobre o aplicativo do banco na plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, aconteceu a partir das 9h43. O pico de reclamações foi registrado às 10h36, com quase 3 mil queixas. >