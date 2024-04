PERSE

Câmara aprova teto de R$ 15 bilhões para incentivos fiscais em programa de retomada do setor de eventos

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece um teto de R$ 15 bilhões para os incentivos fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), de abril de 2024 a dezembro de 2026. A aprovação foi comemorada presencialmente, nesta terça-feira (23), no Congresso Nacional.

O programa tem sido fundamental no processo de retomada e recuperação das atividades turísticas e de eventos após a pandemia, sendo um grande catalisador das atividades, na geração de emprego e renda aos municípios e estados. A comemoração ocorreu em um jantar para mais de mil pessoas, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB.

Para o presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol, este é um grande marco para a hotelaria. "Viemos de uma intensa mobilização desde a publicação da Medida Provisória 1202/2023, no fim de dezembro do ano passado, que revogava os benefícios do Perse. Em fevereiro publicamos uma carta aberta direcionada aos deputados federais e senadores da bancada da Bahia. Além disso, estivemos diversas vezes em Brasília junto aos governantes, pressionando para que o governo recuasse no cancelamento do programa. Esta vitória só foi possível com a grande união do setor, nunca vista antes", conta.