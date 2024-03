BAIRRO ALDEOTA

Câmera de elevador flagra importunação sexual em Fortaleza; vídeo

Uma nutricionista usou as redes sociais para denunciar um caso de importunação sexual de que foi vítima no último dia 15 de fevereiro em um edifício do bairro Aldeota, em Fortaleza. Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital investiga o caso.