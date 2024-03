ACIDENTE

Caminhão tomba e incêndio atinge casas em Belo Horizonte; motorista morreu

O motorista do caminhão morreu carbonizado, segundo o g1. Pelo menos sete moradores ficaram feridos no acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

"Eu ouvi um estrondo e tudo estava pegando fogo, as chamas se alastravam em segundos. Tive tempo, apenas, de pegar meu filho e correr", contou a confeiteira Jane Gomes. Sete viaturas do corpo de bombeiros atuaram no local para conter as chamas.