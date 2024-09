BRASIL

Candidato a prefeito em Roraima morre após ser atingido por 4 tiros

Um candidato a prefeito de Amajari, em Roraima, morreu depois de ter sido atingido, no último dia 24, por ao menos quatro tiros. Antonio Etelvino Almeida (PRD), conhecido como Toinho da Aderr, tinha 66 anos e estava internado no Hospital Geral de Roraima (HGR).

De acordo com o G1 Roraima, Toinha estava em um sítio quando foi baleado. Um homem teria invadido a residência e feito disparos na direção do candidato.

A candidata à reeleição em Amajari, Núbia Lima (RR), lamentou a morte do candidato. "Nosso sentimentos à família e amigos de Antonio Etelvino Almeida, o Toinho da Aderr (PRD), neste momento difícil. Que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo com essa perda", escreveu ela em uma publicação no Instagram.