SANTOS

Cantor Conrado Pouza morre aos 45 anos por complicações da covid-19

Conrado Pouza, cantor e compositor de Santos, no litoral paulista, morreu aos 45 anos por complicações da covid-19, na quinta-feira, 19. Ele passou uma semana internado na Casa de Saúde de Santos após contrair o vírus. Em julho, Pouza havia anunciado que estava curado da leucemia, doença com a qual foi diagnosticado em 2022.

Com o resultado positivo do procedimento, retomou as atividades como músico e voltou a realizar shows. Neste ano, para celebrar a cura, fez um show no Teatro Guarany, em Santos, em julho.