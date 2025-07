MUDANÇA

Diploma de papel deixa de ter validade; entenda o que muda para quem já tem

Alteração passou a valer para novas emissões desde 1º de julho

O diploma de papel, que é entregue aos estudantes que concluíram o ensino superior, vai deixar de ter validade no Brasil. Uma portaria do Ministério da Educação (MEC) determinou que a emissão dos diplomas de graduação de universidades federais e instituições privadas vinculadas ao Sistema Federal de Ensino seja exclusivamente digital. >

A mudança ocorre com o intuito de evitar fraudes e ampliar as possibilidades de consulta do documento em diferentes dispositivos. Segundo o MEC, o diploma digital tende a ser emitido e validado com mais agilidade e segurança. >