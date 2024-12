LUTO

Cantor de pagode morre em acidente de trânsito com motorista alcoolizado

Adalto foi arremessado e caiu no chão; ele morreu no local

O cantor de pagode Adalto Mello, de 39 anos, morreu após a moto que pilotava ser atingida por um carro em alta velocidade. O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, às 2h38 de domingo (29).

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento do choque. O artista trafegava tranquilamente em sua moto, quando o carro veio em alta velocidade, após ultrapassar outro automóvel, e passou por cima da moto. Adalto foi arremessado e caiu no chão.

Segundo informações do G1 Santos, o motorista que matou o cantor tinha 32 anos e foi preso após o teste do bafômetro dar positivo. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e auxiliou os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nas manobras de ressuscitação no cantor, mas ele não resistiu.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse que a Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou o veículo batido contra uma árvore, além de uma motocicleta caída no chão. O motorista realizou o exame de etilômetro, que mede a concentração de álcool no sangue. O resultado foi positivo e o homem foi preso.