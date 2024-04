POLÍCIA

Cão farejador encontrou fuzil em comboio de fugitivos de Mossoró; conheça Zyah

A recaptura de Deibson Cabrail Nascimento e Rogério Silva Mendonça, fugitivos que passaram 50 dias em fuga após deixarem a Penitenciária Federal de Mossoró, uniu trabalhos de diversas forças de segurança nas últimas semanas. Entre agentes das Polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar, Zyah Breckrock, o cão mais experiente do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Marabá, no Pará, também teve participação ativa.