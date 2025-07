'SEM AGENDA WOKE'

Casal de Santa Catarina é acusado de xenofobia após vídeo: 'Sem assistencialismo estatal'

Depois que vídeo viralizou, veio à tona que mulher recebeu auxílio emergencial

Um vídeo publicado por um casal reacendeu debates nas redes sociais ao listar uma série de condições que, segundo eles, deveriam ser levadas em conta por quem deseja se mudar para Santa Catarina. Na gravação, Jenifer Milbratz Stainzack e Cleiton Stainzack afirmam que o estado “não acolhe” pessoas alinhadas com pautas como “agenda woke, ideologia de gênero e assistencialismo estatal”. >

Pais de dois filhos, Jenifer e Cleiton são conhecidos por conteúdos ligados à vida cristã e ao conservadorismo. O vídeo começa mencionando dados do Censo Demográfico de 2022, do IBGE, que indicam Santa Catarina como o principal destino migratório do país, superando São Paulo.>