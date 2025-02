RIO DE JANEIRO

Casal é flagrado fazendo sexo durante ensaio na Sapucaí; vídeo

Cena aconteceu no camarote, enquanto musas desfilavam em testes na Avenida

Uma cena chamou atenção durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Enquanto musas como Paolla Oliveira, Lore Improta e Sabrina Sato desfilavam na Avenida, em um dos camarotes um momento de intimidade foi registrado e acabou viralizando. >

Em 2025, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro terão um novo formato. A Marquês de Sapucaí receberá as agremiações ao longo de três dias, em vez dos tradicionais dois. Os desfiles ocorrerão no domingo (2/3), segunda-feira (3/3) e terça-feira (4/3), com quatro escolas se apresentando a cada dia. Já o desfile das campeãs está marcado para o sábado.>