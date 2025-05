TIROTEIO RECENTE

Restaurante no entorno de praça na Pituba já foi assaltado três vezes em três meses

Trabalhadores da região se sentem inseguros com a violência crescente na região

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de maio de 2025 às 05:30

Praça Ana Lúcia Magalhães Crédito: Google Street View

Quem passa pelo entorno da Praça Ana Lúcia Magalhães, no encontro da Pituba com o Itaigara, em Salvador, vê o letreiro desligado enquanto o restaurante segue em pleno funcionamento. Em uma rápida conversa com alguns dos funcionários o motivo é esclarecido: o estabelecimento, que já passou por três roubos em um intervalo de três meses, teve os fios de energia roubados. Nem mesmo o bar do empreendimento escapou ileso, em um dos episódios, garrafas de bebidas alcoólicas foram levadas do local no momento da invasão. >

O espaço conta com sistema de alarme e câmeras de segurança para lidar com o ataque de criminosos, mas nem mesmo todo o aparato mobilizado é capaz de frear a violência da região. Uma funcionária, que não será identificada para preservar a sua segurança, conta que costuma ficar até a meia noite no local e lida com o deserto de pessoas e de agentes de segurança. “O barman espera para fechar a casa comigo justamente porque já é difícil sendo um homem e sendo mulher é ainda pior”, relata. >

Ao CORREIO, ela afirma que na noite do domingo (25), mesmo após um tiroteio assustar moradores e pedestres que circulavam pela praça, não havia policiamento no horário de fechamento do estabelecimento. Populares relataram que no momento do ocorrido também não havia autoridades policiais no entorno da praça. >

A sensação de insegurança é compartilhada com outros trabalhadores na região. Sem se identificar, uma funcionária de uma sorveteria nas imediações diz que são frequentes os relatos de assaltos naquela região e que sente medo de ser alvo da violência. “Na maioria das vezes a gente abre aqui cedo e a praça fica bem deserta”, ressalta. De acordo com ela, o estabelecimento decidiu reforçar os mecanismos de segurança instalando câmeras e um sensor de movimento na parte externa. Eles já possuíam um sistema de alarmes no local. “Tivemos que colocar já a partir da noite, quando fechamos às 22h, 23h no final de semana, já fica acionado”.>

Manhã de terror

Um tiroteio acabou com a tranquilidade da Praça Ana Lúcia Magalhães por volta das 11h30 da manhã deste domingo. De acordo com testemunhas, a praça estava cheia quando os disparos aconteceram e crianças e adultos se jogaram no chão na tentativa de buscar abrigo para se proteger. Segundo moradores, durante uma tentativa de assalto um policial que estaria à paisana no momento do ocorrido teria flagrado o crime e interveio com um disparo de arma de fogo contra o suspeito, que fugiu.>