SALVADOR

Homem é baleado enquanto assaltava vítima na Pituba

Suspeito fugiu antes que a polícia chegasse ao local

Um homem foi baleado, na tarde desta quinta-feira (8), enquanto tentava cometer um assalto contra uma mulher. O caso foi registrado no bairro da Pituba, em Salvador. >

De acordo com a Polícia Militar (PM), o assaltante estava em uma motocicleta com uma arma de fogo quando a abordou a vítima. Ele foi surpreendido por um homem em um carro, que efetuou disparos contra ele. O suspeito fugiu do local antes da chegada dos policiais militares da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). >