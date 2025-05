ACIDENTE

Lancha com 14 passageiros naufraga em Cairu

Marinheiro conduziu a embarcação até um banco de areia, evitando que ela afundasse totalmente

Uma lancha naufragou parcialmente no arquipélago de Cairu, na Bahia, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo a prefeitura, 14 passageiros estavam a bordo da embarcação JP Miranda, quando a lancha começou a ser invadida pela água. Graças a uma manobra do marinheiro, o barco não afundou totalmente. Ninguém se feriu gravemente. >

O marinheiro conduziu a lancha até um banco de areia, onde buscou apoio até a chegada do resgate. O acidente aconteceu nas proximidades da Praia de Guarapuá, onde a embarcação fazia o passeio conhecido como “volta à ilha”. O tripulante e uma passageira sofreram ferimentos leves, de acordo com informações da prefeitura de Cairu. >

A turista Denise Marinho sofreu um corte no joelho esquerdo. Após realizar um raio-X, foi constatada a ausência de fraturas. O marinheiro Ademilson de Jesus sofreu uma fratura no décimo osso da costela e foi encaminhado para unidade hospitalar com suporte especializado.>