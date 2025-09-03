Acesse sua conta
Casal flagra câmera disfarçada de lâmpada em Airbnb em Pirenópolis

Dispositivo foi descoberto no sábado (30)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 21:54

Lâmpada continha uma câmera disfarçada Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Um casal registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Goiás após flagrar uma câmera escondida dentro de uma casa que haviam alugado para passar quatro noites em Pirenópolis (GO). O dispositivo estava disfarçado de lâmpada.

O hóspede, que pediu para não se identificar, contou ao Metrópoles que alugou o imóvel pela plataforma do Airbnb e fez o check-in na última quinta-feira (28) por volta das 20h. O dispositivo foi descoberto no sábado (30).

Confira a matéria completa no Portal Metrópoles, parceiro do Correio24horas

