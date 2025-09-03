INFLUENCER DO TRÁFICO

'Barbiezinha de Bangu' é presa por comandar esquema de delivery de drogas

Criminosa estava foragida desde 2021

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:57

“Barbiezinha de Bangu Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Foi presa nesta terça-feira (02), uma traficante que se apresentava nas redes sociais como “Barbiezinha de Bangu”. A criminosa foi localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde foi capturada, por policiais da 66ª Delegacia de Polícia (DP) de Piabetá.

Segundo as investigações da Polícia Civil, ela e o companheiro vendiam entorpecentes por meio de um esquema de “delivery”, transportando as drogas no capacete do criminoso ou escondida com a própria mulher.

Em 2019, durante uma ação policial em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Rio, foram encontrados, na residência deles, drogas e materiais para embalar as substâncias.

Nesta terça, policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra, pelo crime de tráfico de drogas.