Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Barbiezinha de Bangu' é presa por comandar esquema de delivery de drogas

Criminosa estava foragida desde 2021

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:57

“Barbiezinha de Bangu
“Barbiezinha de Bangu Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Foi presa nesta terça-feira (02), uma traficante que se apresentava nas redes sociais como “Barbiezinha de Bangu”. A criminosa  foi localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde foi capturada, por policiais da 66ª Delegacia de Polícia (DP) de Piabetá.

Segundo as investigações da Polícia Civil, ela e o companheiro vendiam entorpecentes por meio de um esquema de “delivery”, transportando as drogas no capacete do criminoso ou escondida com a própria mulher.

Barbiezinha de Bangu

Barbiezinha de Bangu foi presa nesta terça-feira (2) por Reprodução/PCERJ
Barbiezinha de Bangu foi presa pela 66ª DP do RJ por Reprodução/PCERJ
“Barbiezinha de Bangu por Reprodução/ Metrópoles
1 de 3
Barbiezinha de Bangu foi presa nesta terça-feira (2) por Reprodução/PCERJ

Em 2019, durante uma ação policial em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Rio, foram encontrados, na residência deles, drogas e materiais para embalar as substâncias.

Leia mais

Imagem - Associação se manifesta após denunciar casal Nardoni: 'São monstros'

Associação se manifesta após denunciar casal Nardoni: 'São monstros'

Imagem - Jovem de 19 anos morre após ser baleado dentro de academia

Jovem de 19 anos morre após ser baleado dentro de academia

Imagem - Menino de 2 anos morre dentro de casa, e corpo passa 24h no sofá; pais não socorreram

Menino de 2 anos morre dentro de casa, e corpo passa 24h no sofá; pais não socorreram

Nesta terça, policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra, pelo crime de tráfico de drogas. 

A criminosa estava foragida desde 2021. Apesar disso, usava as redes sociais para divulgar conteúdos de apologia ao tráfico de drogas e ostentando armas de fogo.

Mais recentes

Imagem - CGU abre 40 processos sobre descontos ilegais em pensões do INSS

CGU abre 40 processos sobre descontos ilegais em pensões do INSS
Imagem - Casal flagra câmera disfarçada de lâmpada em Airbnb em Pirenópolis

Casal flagra câmera disfarçada de lâmpada em Airbnb em Pirenópolis
Imagem - Confira principais defesas feitas no 2° dia do julgamento de Bolsonaro

Confira principais defesas feitas no 2° dia do julgamento de Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua