Jovem de 19 anos morre após ser baleado dentro de academia

Dupla suspeita chegou de carro

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:44

Crime aconteceu dentro de academia Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado dentro de uma academia na cidade mineira de Divinópolis. Segundo as informações, o crime aconteceu na manhã da terça-feira (2) e o rapaz, que não teve nome divulgado, faleceu ainda na noite de ontem, em um hospital da cidade.

Segundo as informações, ele foi baleado no pescoço e no peito. Dois homens chegaram até a academia, no bairro Interlagos, em um Fiat Uno. Um deles ficou no carro e outro entrou na academia e atirou. Em seguida, o atirador voltou para o carro e os dois fugiram.

"Um ficou no carro e o outro entrou na academia. Ele estava de blusa preta, calça jeans, tinha em torno de um metro e oitenta, armado com uma pistola calibre ponto quarenta. Ele perguntou pela vítima, falou o nome dela e, após identificá-la, efetuou dois disparos", contou para o G1 o coronel Reginaldo Sales, da PM. "Estamos apurando a motivação do crime. Temos uma patrulha de prevenção de homicídios e outras viaturas para tentar identificar e prender os indivíduos".

Ferido, o rapaz foi socorrido para o Hospital São João de Deus. Com a gravidade do quadro, ele foi transferido para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), onde passou por cirurgia e foi internado na UTI. Ainda ontem, morreu.