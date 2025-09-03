Acesse sua conta
Governador do Tocantins é afastado do cargo em investigação sobre desvios de recursos na pandemia

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:19

Wanderlei Barbosa
Wanderlei Barbosa Crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar desvios em cestas básicas e cumpriu nesta quarta-feira, 3, uma ordem de afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele ainda não se manifestou sobre o fato.

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021, durante a pandemia da covid-19. Wanderlei Barbosa é um dos alvos de busca e apreensão e também teve seu afastamento decreto por decisão do ministro do STJ Mauro Campbell.

A PF cumpre 51 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra os alvos.

