Caso submarino: Agência de ex-ministro brasileiro vendia pacotes para visitar Titanic

Pacotes para o passeio de submarino para ver os destroços do Titanic, eram vendidos pela Agência Marcos Pontes, do qual o ex-ministro de Ciência e Tecnologia e atual senador Marcos Pontes (PL) era sócio. O anúncio foi retirado do site após o submarino da empresa OceanGate desaparecer no Oceano Atlântico no domingo (18).



No site da agência, o anúncio elogiava a viagem para conhecer o navio do Titanic, que afundou em 1922, virando um filme de maior sucesso de bilheteria em seguida. A informação foi confirmada pelo site O Globo.