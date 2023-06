Submarino desaparecido tem menos de 48 horas de oxigênio

Em meio às buscas pelo submarino que desapareceu na costa dos Estados Unidos com cinco pessoas a bordo, especialistas calculam que só há oxigênio para que todos sobrevivam até a quinta-feira (22) pela manhã.



O submersível, que iria visitar destroços do Titanic no fundo do mar, já não faz mais qualquer contato com a superfície há 48 horas.



As buscas se concentram a uma área de 1.450 quilômetros ao leste da península de Cape Code, a uma profundidade que chega a quatro mil metros. Aviões e navios participam da operação.