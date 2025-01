MEMÓRIA

Certidão de óbito de Rubens Paiva é corrigida e atribui morte violenta ao Estado brasileiro

Mudança atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovada em 13 de dezembro de 2024



A certidão de óbito do ex-deputado federal Rubens Paiva foi corrigida oficialmente nesta quinta-feira, 23, no Cartório da Sé, em São Paulo. A nova versão do documento agora reconhece que sua morte foi "violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964". Essa alteração atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovada em 13 de dezembro de 2024. >

Rubens Paiva desapareceu em 1971, durante a ditadura militar, sendo vítima da repressão violenta do regime contra opositores políticos. Antes da retificação, a certidão emitida em 1996, após uma batalha judicial conduzida por Eunice Paiva, sua esposa, mencionava apenas o desaparecimento. A nova certidão também reconhece a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos como atestante da morte.>

Essa retificação faz parte de uma iniciativa para corrigir as certidões de óbito de 202 pessoas mortas durante a ditadura militar, conforme indicado pela Comissão Nacional da Verdade. Além disso, 232 desaparecidos terão seus registros emitidos, reconhecendo oficialmente que foram vítimas da violência do Estado. O relatório da comissão apontou 434 mortes e desaparecimentos durante o regime.>

A responsabilidade pela entrega dessas certidões não recairá sobre os cartórios. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou que a comissão especial organizará cerimônias para entregar os documentos, com pedidos de desculpas e homenagens às famílias das vítimas.>

A correção da certidão de Rubens Paiva ocorre na mesma data que a suposta morte do ex-deputado, coincidindo também com o anúncio das três indicações ao Oscar do filme *Ainda Estou Aqui*, que aborda sua história e a de sua esposa, Eunice Paiva. O longa, que narra o impacto de sua morte e a transformação de Eunice em uma ativista de direitos humanos, concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro.>