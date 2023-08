'ChatGPT do Zap': Inteligência Artificial chega ao WhatsApp; veja como usar

Uma assistente virtual disponível no WhatsApp e no Telegram já chamou a atenção de mais de 2 milhões de brasileiros. A "LuzIA" funciona como um ChatGPT e foi criada para se tornar o primeiro destino de quem busca informações na internet.



A ferramenta é gratuita e para usá-la, basta enviar uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram para (11) 97255-3036.