Chiquinho Scarpa é internado na UTI para tratar obstrução intestinal

O empresário Chiquinho Scarpa, de 71 anos, foi internado no domingo (10) na UTI para tratar uma obstrução intestinal. Segundo boletim médico do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, ele está consciente e estável.



“O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, informa que o paciente Francisco Scarpa Filho (Chiquinho Scarpa) deu entrada na unidade, localizada na zona sul da capital paulista, neste domingo (10/9), para tratamento de uma suboclusão intestinal. Ele está internado em Unidade de Terapia Intensiva, consciente e com quadro clínico estável. O paciente está sob os cuidados da médica cardiologista e intensivista Profa. Dra. Ludhmila Hajjar”, informa o comunicado.