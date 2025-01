DESTRUIÇÃO

Chuva invade casas, arrasta carros e deixa peixes dentro de residências em São Paulo

Volume de chuva foi equivalente ao esperado para todo o mês de janeiro

Com alagamentos em estações de metrô, desabamentos e quedas de energia, o temporal que atingiu a capital paulista na última sexta-feira (24) deixou diversas regiões destruídas. Na Vila Madalena, um dos bairros mais afetados, a água chegou a atingir 3 metros de altura, invadindo casas. Neste sábado (25), a chuva continua e a correnteza arrastou veículos, deixando carros empilhados em diferentes pontos do bairro.>

Com ventos fortes e granizo em apenas uma hora, entre 15h e 16h, o fenômeno foi o terceiro maior volume de chuvas registrado na capital em 64 anos, de acordo com a Defesa Civil. Além da Vila Madalena, o bairro de Santana e Pinheiros foram as outras localidades mais afetadas. >

O empreendedor de saúde e estética, Claus Pita, 33, também foi uma das pessoas impactadas pela chuva. Ele relata que estava em casa quando as chuvas começaram e, em poucos minutos, o volume de água aumentou o suficiente para invadir sua residência, deixando móveis e eletrodomésticos submersos. "Perdi tudo. Vou ter que recomeçar do zero. Só consegui me salvar porque subi no telhado", conta. >