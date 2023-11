Chuvas com vento provocam queda de árvores em SP; Defesa Civil mantém alerta para este domingo

Cidades do Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista registraram queda de árvores, em razão das fortes chuvas e ventania que atingiram a região na noite do sábado, 18. Conforme a Defesa Civil do Estado, equipes permanecem de prontidão neste domingo, 19, devido à previsão de tempestades com rajadas de vento acima de 60 km/h em cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.



"Foram registrados ventos de forte intensidade nas regiões de Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Vale do Paraíba e na capital paulista", segundo o órgão.

Só na capital, ao menos 100 árvores caíram. Duas das ocorrências foram registradas entre 22 horas e 22h30, de acordo com a Defesa Civil. Em uma delas, o tronco destruiu um carro na Avenida das Nações Unidas, na zona sul. Na mesma região, na Rua Dom Armando Lombardi, 470, uma árvore grande caiu, derrubando a fiação elétrica e ocupando toda a via.

Não há registro de feridos. Também não há relatos nas redes sociais de quedas prolongadas de energia elétrica, como ocorreu nos últimos feriados.

A Enel Distribuição afirmou nesta manhã que a pancada de chuva com ventos que atingiu parte da região metropolitana na noite de sábado afetou o fornecimento de energia apenas em alguns locais

"A companhia reforçou seu plano de ação emergencial nos municípios atendidos com mobilização antecipada das equipes em campo e nos canais de atendimento", disse, sem precisar quantos endereços foram afetados.

Após temporal em 3 de novembro, aproximadamente 2,1 milhões de endereços chegaram a ficar sem luz na capital e na região metropolitana. Em alguns pontos, o serviço foi religado quase uma semana depois.

A Enel foi criticada pela demora em restabelecer o serviço e as dificuldades em conseguir contato com a empresa. O problema de fornecimento se repetiu em alguns bairros a partir do temporal registrado na noite de quarta-feira, 15.

Para este fim de semana, a concessionária diz ter reforçado a estrutura e criado novos canais de comunicação. Para solicitações de falta de luz, a empresa orienta que o cliente priorize os canais digitais, como o App Enel São Paulo ou a agência virtual no site. A empresa tem ainda um canal pelo SMS para registrar falta de energia.

Em Itapeva, os ventos foram acompanhados por chuvas fortes, que resultaram em quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos. "A quadra da Escola Municipal Professora Auto Rolim foi danificada e parte do muro e da cobertura da Escola Municipal Professora Celso Duch foram destruídos. Parte da estrutura do aeroclube local também desabou, atingindo quatro aeronaves", disse a defesa civil. Ninguém ficou ferido.

Em Ubatuba, litoral norte, o muro da Escola Estadual Professora Áurea Moreira Rachou caiu. O reparo, de acordo com o órgão, já foi agendado para terça-feira, 21, e não impactará as aulas.

Em Barretos, foram registradas sete quedas de árvores nos bairros Centro, Rural, Flosi, Monte Castelo, Jardim Allah e Oriente.

Em Pariquera-Açu, desabou a estrutura em um evento, na Vila Paulino Ribeiro. Não há registro de feridos.

Quedas de árvores em razão da chuva, conforme balanço das 8h22:

São Paulo - 100 árvores

Barretos - 7 árvores

Itararé - 1 árvore

Ubatuba - 6 árvores

Eldorado - 4 árvores

Taubaté - 2 árvores

Parques fechados por medidas preventivas

O alerta para temporais também provocou o fechamento de parques em municípios da região metropolitana de São Paulo.

Em São Bernardo do Campo, a prefeitura manteve neste domingo o fechamento de alguns parques, entre eles o Parque da Juventude e o Parque Chácará Silvestre.

No sábado, Santo André também fechou os parques da cidade, por questões preventivas. Procurada na manhã deste domingo, a prefeitura não foi localizada para confirmar se o fechamento está mantido neste domingo.

Em Suzano, a prefeitura alterou o horário de funcionamento do Parque Max Feffer, em razão das orientações da Defesa Civil.

"Nos dias 18, 19 e 20 de novembro o Parque Max Feffer, o Viveiro Municipal e o Playpet funcionam das 6 horas às 15 horas. Orientamos que fiquem em casa e em caso de emergência, acionem a a Defesa Civil de Suzano pelo telefone (11) 4748-5394?, informou

Temperatura mais amena e previsão de chuva

Para este domingo, ainda há previsão para pancadas de chuva generalizadas em todo o Estado. "As precipitações podem variar de moderada à forte intensidade e serem seguidas por raios, ventos e eventualmente granizo", afirma a defesa civil paulista

Nas regiões litorâneas, a chuva será persistente ao longo do dia e as temperaturas ficarão mais amenas principalmente nas cidades da faixa leste paulista.

Na capital, depois de dias de forte calor, a manhã começou com temperatura mais amena e céu nublado. Há condições para tempestades a qualquer momento do dia. "Na parte da tarde, as temperaturas podem chegar a 26°C, esfriando ao anoitecer, com mínima de 19°C", acrescenta a Defesa Civil.

Registro de maiores rajadas de vento no sábado:

Ourinhos (Inmet) - 87,8 km/h às 15h

São Luiz do Paraitinga (Inmet) - 87,5 km/h às 17h

Iguape (Inmet) - 76,7 km/h às 17h

Pradópolis (Inmet) - 74,2 km/h às 17h

Jales (Inmet) - 72,4 km/h às 15h

Avaré (Inmet) - 65,9 km/h às 18h

Tupã (Inmet) - 60,1 km/h às 15h

Barretos (Inmet) - 59,8 km/h às 15h

Ibitinga (Inmet) - 58,7 km/h às 18h

São Paulo - Interlagos - (Inmet) - 64 km/h às 21h45