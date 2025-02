TRAGÉDIA

Chuvas fortes deixam seis mortos no Grande Recife, incluindo mãe e filha atingidas em deslizamento

Última morte foi de uma mulher eletrocutada

Carol Neves

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 08:45

Encosta deslizou no bairro do Passarinho Crédito: Reprodução/TV Globo

A forte chuva que atinge o Grande Recife há dois dias deixou pelo menos seis mortes confirmadas até esta quinta-feira (6). A mais recente ocorreu em um deslizamento de encosta no Córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, onde mãe e filha perderam a vida. O prefeito João Campos (PSB) confirmou que o acidente foi causado pelo deslizamento, atingindo uma casa térrea mais um andar, onde as vítimas estavam. >

"Foi identificado o deslizamento numa casa que é térreo mais um (andar). E a parte de baixo, na área do quarto, que fica próximo à área da encosta, duas pessoas estavam na casa. Mãe e filha. A filha de 23 anos. E foram atingidas", disse ele em coletiva. >

A chuva também provocou a morte de uma mulher após um choque elétrico no município de Paulista, na noite da quarta-feira (5). Ela já foi localizada sem vida. >

O primeiro óbito foi registrado pela manhã, quando um homem morreu em um alagamento no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. Ele sofreu um choque elétrico ao cair em uma área alagada perto de um poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, mas a vítima já estava sem vida.>

Outras duas vítimas foram encontradas à tarde, um homem no bairro da Estância, na Zona Oeste, e outro em Camaragibe, na Região Metropolitana. Testemunhas disseram que ambos foram arrastados pela correnteza dos canais que transbordaram devido à chuva intensa. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate.>

Com o aumento da intensidade das chuvas, o Recife permanece em "alerta máximo". A prefeitura renovou a orientação para que as pessoas evitem sair de casa, dada a possibilidade de mais deslizamentos e inundações. O volume de chuvas já ultrapassou 187 milímetros em 24 horas, um valor muito superior à média para o mês de fevereiro, de acordo com João Campos.>