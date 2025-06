TEMPESTADE

Chuvas intensas causam duas mortes e deixam rastro de destruição no RS

Porto Alegre amanhece sob alerta; enxurradas e alagamentos atingem ao menos 33 cidades e provocam mortes em Candelária e Nova Petrópolis

Fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta terça-feira colocaram Porto Alegre em estado de alerta e causaram estragos em dezenas de cidades do interior. De acordo com informações da Defesa Civil estadual, ao menos 33 municípios já registraram danos provocados pelo mau tempo. Há confirmação de duas mortes e uma pessoa desaparecida.>