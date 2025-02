PERIGO

Chuvas intensas: Inmet emite alerta laranja para mais temporal e ventos de até 100 km/h

Pelo menos 11 estados serão afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para a incidência de mais chuvas intensas para 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia. O aviso é válido para a manhã desta terça-feira (4) podendo ser atualizado no decorrer do dia. >

Conforme o instituto, há possibilidade de precipitações de até 100 mm por dia e ventos de até 100 quilômetros por hora, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.>

Nos últimos dias, várias regiões paulistas, entre elas a Grande São Paulo e a Baixada Santistas, têm sofrido com os transtornos causados pelos temporais, como enchentes e deslizamentos. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, inclusive, renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, com acumulados expressivos previstos até esta quarta-feira, 5.>