SAÚDE

Ciclotimia: entenda doença que causa mudanças de humor mais leves do que a bipolaridade

Diagnóstico é mais frequente em mulheres e a maioria dos casos é percebida entre os 20 e os 40 anos

Estadão

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 14:55

Períodos de tristeza similares aos da depressão seguidos por fases de euforia intensa são sintomas comuns para quem sofre de bipolaridade. Porém, entre as variações de humor no dia a dia e um quadro mais grave do transtorno bipolar, há uma doença mais branda e menos conhecida: a ciclotimia.

"Essa doença é uma espécie leve de transtorno bipolar, faz parte de seu espectro", explica o médico Lucas Huhn Firmino, chefe do pronto socorro psiquiátrico do Hospital do Servidor Público Estadual. "É um transtorno no qual o paciente tem oscilações, nem somente tristeza, como depressão, nem somente excitação, como ansiedade. É grave, mas menos que o transtorno bipolar".

Ele detalha que homens e mulheres são acometidos, mas o diagnóstico é mais frequente em mulheres e a maioria dos casos é percebida entre os 20 e os 40 anos. "O diagnóstico é mais comum na idade adulta, embora os sintomas se manifestem já na infância e adolescência", continua.

Conforme Elton Kanomata, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein, a ciclotimia é rara e atinge entre 0,5% e 1% da população. Contudo, ele alerta para a subnotificação, seja entre pessoas cuja variação de humor não influencia tanto a vida pessoal, quanto por diagnósticos errados de borderline.

O tratamento dos dois transtornos pode ser similar, feito com reguladores de humor (em menor dosagem para a ciclotimia) associados à terapia. Mas Kanomata esclarece que, em grande parte das vezes, o paciente com ciclotimia consegue equilibrar o quadro sem auxílio de medicamentos, apenas com idas ao psicólogo e uma boa rotina, com sono regulado, atividades físicas e uma dieta rica em nutrientes.

Outro ponto importante é evitar o consumo de álcool e outras drogas. "Essas substâncias são psicoativas, então podem por si só influenciar em alternâncias de humor", diz Kanomata, que aconselha parar o uso por pelo menos um mês para a obtenção de um diagnóstico mais consistente.

Entenda as diferenças

- Bipolaridade: no transtorno bipolar, as mudanças de humor são mais intensas e mais duradouras. As variações tendem a ser mais prejudiciais, com depressão e episódios de mania (euforia e excitação) mais intensos.

- Borderline: trata-se de um transtorno de personalidade com variação de humor. As variações costumam ser mais curtas, com mudanças até no mesmo dia. É caracterizado ainda por outras dificuldades em interações interpessoais, como relacionamentos conturbados e sensação de vazio.

- Depressão: os períodos de tristeza intensa da depressão são muito longos e a variação de humor não é tão percebida - apesar de haver períodos de melhora, eles são graduais.

Assim como nessas doenças, na ciclotimia há risco de suicídio em fases mais tristes e de comportamentos impulsivos nos períodos de mania. Por isso, apesar de ser considerado um transtorno mais leve, ele não deve ser ignorado.

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pela Unicef para oferecer escuta para adolescentes de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. É possível buscar diretamente o Caps ou comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para o encaminhamento.

Mapa da Saúde Mental