RIO DE JANEIRO

Cliente recebe hambúrguer do McDonald's sem carne e loja não substitui: 'Impossível'

Ela ficou 3 hora aguardando novo sanduíche

O que era para ser um jantar simples virou frustração e indignação para a publicitária Letícia Mattos, de 37 anos. Moradora de Botafogo, no Rio de Janeiro, ela afirma que recebeu um hambúrguer do McDonald’s sem o principal ingrediente: a carne.>

Segundo Letícia, o pedido foi feito por volta de 21h30 através do aplicativo iFood, com retirada na unidade da Rua Voluntários da Pátria. O combo incluía dois sanduíches, uma batata frita e uma Coca-Cola zero. Mas ao abrir a embalagem, ela percebeu que um dos lanches estava incompleto - só havia pão, sem carne.>