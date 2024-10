MEDICINA

Coautoria de artigos científicos é vendida ilegalmente por R$100

A coautoria de artigos científicos está sendo vendida nas redes sociais por R$100, para pontuar na residência médica de estudantes de medicina, o que configura crime de falsa identidade. Nos anúncios da suposta empresa que comercializa as pesquisas, são ofertados onze espaços para assinaturas de trabalhos de geriatria, e doze de medicina preventiva, pediatria e infectologia.

As ofertas são feitas pela PublicaInovamed nas redes sociais, possibilitando o parcelamento do valor em até dez vezes. Os alunos recorreriam à compra dos artigos, teoricamente, para pontuar nas etapas além do Enare, o Exame Nacional de Residência, que consistem em entrevista e apresentação de currículo, incluindo publicação de artigos.