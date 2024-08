VOEPASS

COB emite nota de pesar pela morte do árbitro Edilson Hobold em avião que caiu em Vinhedo

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou na noite de sexta-feira (10) nota de pesar pelo falecimento de Edilson Hobold, árbitro internacional (FIJA) de judô. Ele estava no voo 2283 da Voepss Linhas Aéreas que caiu em Vinhedo, São Paulo. Também em nota de pesar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) manifestou sentimentos aos familiares do policial Hiales Carpine Fodra e sua esposa Daniela Schulz Fodra que estavam no voo.