HÁBITOS SAUDÁVEIS

Coluna em movimento: veja o papel da atividade física na prevenção de dores e lesões

Atividade física regular é aliada da saúde da coluna e ajuda a prevenir dores, desgastes e limitações funcionais

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:52

O alongamento para costas e lombar ajuda a prevenir lesões e dores nas costas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 80% da população mundial vai enfrentar ao menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Sim, as dores na coluna fazem parte da realidade de milhões de brasileiros e são uma das principais causas de afastamento do trabalho e queda na qualidade de vida. Em muitos casos, o problema poderia ser evitado com hábitos mais saudáveis e a atividade física é uma das estratégias mais eficazes nesse processo. >

Ortopedista especializado em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, André Evaristo Marcondes explica que a prática regular de exercícios é um dos pilares para a prevenção de dores e lesões na coluna. “A musculatura do tronco funciona como um sistema de proteção. Quando ela está fortalecida e alongada, a coluna é menos sobrecarregada nas tarefas do dia a dia, o que reduz consideravelmente o risco de desgastes e lesões”.>

Segundo o especialista, manter a coluna em movimento com atividades adequadas melhora a postura, a mobilidade articular e a estabilidade da região lombar. Além disso, reduz os efeitos nocivos do sedentarismo, como o enrijecimento muscular e a má distribuição das cargas corporais. “Muitas pessoas só procuram ajuda quando a dor já se tornou incapacitante. Mas o ideal é atuar de forma preventiva. Com um bom acompanhamento profissional, é possível adotar rotinas de treino que respeitem os limites do corpo e fortaleçam os grupos musculares mais importantes para a coluna”, reforça.>

Modalidades como pilates, yoga, musculação supervisionada, caminhadas e hidroginástica estão entre as mais recomendadas para quem busca preservar a saúde da coluna. Em casos de histórico de dores crônicas ou cirurgias na região, a avaliação com um ortopedista ou fisioterapeuta é indispensável antes do início de qualquer prática.>