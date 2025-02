BOLETIM

Com inflamação no 'nervo do equilíbrio', Dilma Rousseff segue internada na China

Quadro atinge nervo responsável por conectar o ouvido ao cérebro

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 12:52

Dilma Rousseff Crédito: Dilma Rousseff/X

A ex-presidente Dilma Rousseff, atualmente no comando do banco dos Brics, teve um quadro de neurite vestibular, uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio, que causa vertigem intensa. Ela está internada em Xangai, China.>

De acordo com a literatura médica, essa condição, frequentemente causada por vírus, afeta a maneira como o cérebro interpreta as informações enviadas pelo ouvido interno, e seus sintomas são comumente confundidos com os da labirintite.>

Em nota divulgada na manhã desta terça-feira (25), a assessoria de Dilma informou que ela está respondendo bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias. “Dilma Rousseff passa bem e tem mantido suas atividades de trabalho normalmente durante o período em que está internada. A presidenta agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas”, diz o comunicado.>