SUSTO

Ex-presidente Dilma Roussef é internada em hospital após passar mal em Xangai

Dilma é atual presidente do Novo Banco do Desenvolvimento

Segundo a Folha, Dilma apresentou quadro de vômito, tontura e pressão alta. Após dar entrada no hospital, ela cancelou a participação na reunião de ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais que está ocorrendo na cidade do Cabo, na África do Sul. Ela participaria de reunião com integrantes do conselho do banco dos Brics. >