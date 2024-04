ENERGIA

Com R$ 13,3 bilhões, Coelba apresenta o maior plano de investimentos da sua história

Até 2027, a Neoenergia Coelba pretende investir R$ 13,3 bilhões no sistema elétrico baiano. Entre as obras, estão previstas a construção ou expansão de 71 subestações em todo o estado. Durante o período de execução das obras, está prevista a geração de 8,8 mil empregos. O volume de investimentos anunciados ontem no Centro de Convenções de Salvador é 40% maior do que a quantidade de recursos aplicada pela empresa nos últimos quatro anos.