CONSUMO

Com vetos, presidente Lula sanciona primeira lei que regula a reforma tributária

Sanção aconteceu em evento realizado nesta quinta-feira (16)

A sanção, no entanto, aconteceu com vetos de alguns trechos do projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no fim do ano passado. Os vetos aconteceram por orientação da ala econômica do governo.