CONTRA EX-MULHER

Comandante da GCM em SP é afastado após denúncias de violência doméstica

Um processo na corregedoria será instaurado para apurar as denúncias

Ela contou que foi agredida ao menos três vezes, sendo uma delas durante a gravidez do segundo filho. Samara disse que conheceu o ex-marido na faculdade de Direito e afirma que, desde o início da relação, em 2002, foi afastada da família quando foi viver com Rodella. A reportagem não conseguiu contato com o comandante afastado.>