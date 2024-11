LITORAL DE SP

Comerciante se declarou à esposa antes de ser morto ao descobrir traição: 'Louco por ela'

Para MP, esposa dele, irmã e cunhado viviam um triângulo amoroso e planejaram matar Igor

O comerciante Igor Peretto declarou o amor que tinha pela esposa, Rafaela Costa, minutos antes de ser assassinado a facadas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no último mês de agosto. Rafaela, a irmã de Igor, Marcelly Peretto, e o cunhado dele, Mario Vitorino, foram presos pelo crime.

Segundo reportagem do G1 Santos, as últimas palavras de Igor foram narradas por testemunhas em depoimento à Polícia Civil.

A fala aconteceu logo depois dele descobrir que era traído. Para o Ministério Público de São Paulo, o crime foi premeditado porque Igor era considerado um "empecilho" a um romance que Rafaela estava vivendo com Marcelly e Mario. Depoimentos apontaram que Rafaela e Mario estavam tendo caso. No dia do crime, Rafaela e Marcelly também teriam ficado. Pouco depois, Igor chegou ao apartamento com Mario e teria flagrado a cena.