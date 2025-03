EMPREGO

Concurso do TRF-1 oferece vagas para juiz federal substituto com salário de R$ 37,7 mil

Inscrições vão até 16 de abril; provas ocorrem em junho e agosto, com etapas em 13 cidades

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), sediado em Brasília, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 50 vagas de juiz federal substituto. O salário inicial é de R$ 37.765,55, e as inscrições podem ser feitas até 16 de abril no site da FGV Conhecimento, responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 120. >