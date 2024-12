PROCESSO SELETIVO

Concurso dos Correios tem abstenção de 40%; veja o gabarito oficial

Candidatos fizeram a prova neste domingo (15)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 21:42

Mais de 1 milhão de inscritos fizeram a prova Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As provas do concurso público nacional dos Correios foram aplicadas neste domingo (15), em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de abstenção foi de 40,15%, e 1.000.692 realizaram o exame no país. São oferecidas oportunidades para provimento de vagas imediatas de candidatos de nível médio e superior.

O gabarito preliminar das provas objetivas e dos cadernos de provas foi divulgado neste domingo no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Para acessar, o candidato deve acessar o site, clicar em "Gabaritos preliminares/Cadernos de questões" e fazer seu login com CFP e senha.

O cronograma com as próximas fases do certame e as primeiras convocações serão anunciados em janeiro.

Com editais abertos em outubro, os Correios ofereceram 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio e 412 para nível superior, com reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%), além de 10% para pessoas com deficiência.

“Estamos felizes em realizar, com competência e tranquilidade, as provas deste concurso público. Foram 13 anos de espera desde a última seleção da estatal. Com o reforço do efetivo, nossa empresa agora tem melhores condições para executar os projetos estratégicos que estão trazendo inovação para os Correios”, destacou o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.