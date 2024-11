CRIME

Condenado a mais de 280 anos, 'Maníaco do Parque' pode deixar prisão em 2028

Entenda como o Código Penal brasileiro pode limitar o tempo de cumprimento de pena

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 16:33

Maníaco do Parque Crédito: Reprodução

Condenado a mais de 280 anos de detenção em 1998, Francisco de Assis Pereira, conhecido como ‘Maníaco do Parque’, pode deixar a cadeia em agosto de 2028. Ele admitiu ter assassinado 11 mulheres e responde por sete mortes, além de ser acusado por estupro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor. As informações são do Uol.

Francisco pode deixar a prisão antes do tempo de condenação porque o Código Penal do Brasil limita o tempo de cumprimento de pena. Quando o criminoso foi condenado, o tempo máximo era de 30 anos. Uma mudança no Código Penal, em 2019, aumentou o limite para 40 anos. No entanto, a regra só é aplicada aos crimes cometidos a partir de 2020. Ou seja, não é aplicada sobre condenações anteriores.

O brasileiro só poderá deixar a cadeia após realizar testes psicológicos. Em caso de reprovação, um juiz define se ele continua na prisão. Francisco está preso na penitenciária de Iaras, em São Paulo. Ainda segundo o Uol, ele fica a maior parte do tempo isolado e costuma dedicar horas do dia ao bordado (crochê e tricô). Funcionários da unidade prisional, inclusive, relataram que ele frequenta cultos evangélicos.

Ao todo, a Polícia Civil registrou 23 ataques do condenado no Parque do Estado, em São Paulo. No local, Francisco, que trabalhava como motoboy, convidava mulheres para tirar fotos, alegando que os registros seriam utilizados em um catálogo de cosméticos.