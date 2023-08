Condenado por estupro, dono das cachaçarias Seleta e Boazinha é preso

O empresário Antônio Eustáquio Rodrigues, dono das marcas Seleta, Saliboa e Boazinha, foi preso em Belo Horizonte. Ele estava foragido desde junho deste ano, após ser condenado pelo crime de estupro duas vezes e também estupro de vulnerável. Considerado o "rei da cachaça", Antônio foi encontrado por policiais em um apartamento na região central da capital mineira. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Salinas, no Norte de Minas. As penas chegam a 15 anos de reclusão em regime fechado.

Antônio fundou a cachaçaria Seleta em 1980, em Salinas, no Norte do estado. Ele chegou a ser considerado o maior produtor de cachaça do país, com rótulos da bebida premiados internacionalmente.