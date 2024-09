ECONOMIA

Congresso aprova medida para destinar dinheiro esquecido no banco aos cofres públicos

O projeto já passou pelo Senado e foi encaminhado para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É uma das medidas para compensar as perdas fiscais geradas pela desoneração da folha de pagamentos até 2027.

Mas, de acordo com o projeto, após a provação da lei (caso seja aprovada), quem tiver dinheiro esquecido no banco terá até 30 dias depois da publicação para retirar o valor.