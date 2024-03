NO DF

Conheça artista baiano que, após alcoolismo, forma cidadãos por meio da arte

Projeto é mantido há 27 anos

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de março de 2024 às 16:52

Chico Metamorfose Crédito: TV Globo

Conhecido como Chico Metamorfose, o artista baiano Francisco Bastos da Costa mantém, há 27 anos, na cidade de São Sebastião, uma região administrativa do Distrito Federal, o Instituto Metamorfose – Cidadão com Profissão. O nome do projeto, que virou também uma espécie de sobrenome, surgiu após uma profunda transformação pessoal, que o fez renascer como cidadão, depois de seis meses em uma clínica onde se tratou contra o alcoolismo.

O projeto oferece aulas de pintura gratuitas, jogos pedagógicos, biblioteca para leituras e apresentação de música e capoeira, ao lado de uma galeria de arte a céu aberto, a Rua das Artes Metamorfose, onde, desde 2018, estão expostos 18 painéis pintados por sete diferentes artistas da região e integrantes do instituto.

O projeto, segundo Chico, natural de Muritiba, no Recôncavo baiano, nasceu com o objetivo de formar cidadãos por meio da arte, sendo também uma fonte de novos talentos e espaço de inclusão social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. No ateliê, o artista diz já ter lecionado para mais de 10 mil crianças sobre os conceitos de luz, sombra, proporção e as principais técnicas na pintura a óleo.

O mais importante, no entanto, segundo o criador do projeto, é que se comunicando através do pincel, esses jovens se veem afastados da rua e dos vícios. "Depois que eu passei na casa de recuperação foi que eu acordei para dizer para mim mesmo: 'eu sou um cidadão, eu tenho uma profissão e eu vou atender todos aqueles que estão perdidos ou aqueles que não se acharam'", disse o baiano ao Jornal de Brasília, reforçando que influenciar positivamente a vida das crianças é a sua missão de vida.

No ateliê, inclusive, ninguém é apenas aluno o tempo todo. Com cerca de 10 alunos por turma, a fim de que possa dar a todos uma atenção especial, o professor faz questão de estimular aqueles que já demonstram mais controle com os pinceis e tintas a passarem isso adiante, como instrutores dos próprios colegas. "É um espaço de troca de saberes constante", gosta de destacar Chico, que conta com o apoio de Madalena, sua esposa.

A primeira pintura do artista autodidata foi feita enquanto ele ainda estava na casa de recuperação, em Ceilândia. Em uma pausa, após capinar parte de um terreno sob o sol quente, uma coruja em um cenário noturno foi sua inspiração. "Eu já me sentia recuperado. Então, eu não queria ficar fazendo uma coisa que não ia contribuir para a minha vida artística. Eu já ficava acelerado e queria pintar. Foi onde a coruja nasceu", relembra.

Ao sair da reabilitação, sem um espaço para chamar de seu, começou o projeto no quarto alugado de um antigo vizinho. O que nasceu como uma casa de louvor logo se tornou o ateliê de Chico, que, recentemente teve sua reforma anunciada. As pilastras com ferrugem e paredes com rachaduras expostas em breve não existirão mais, após as obras que serão financiadas por um leilão das obras do próprio artista e com apoio da produtora Bem Dito, à frente da carreira do grupo de pagode brasiliense Menos é Mais.

