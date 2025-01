SOLICITAÇÃO

Conselho Federal de Medicina pede à Anvisa a proibição do PMMA no Brasil

Atualmente, uso é permitido apenas em dois casos específicos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) irá apresentar hoje à Anvisa um pedido para proibir o uso do PMMA no Brasil. Esse material plástico, que é utilizado em diversas indústrias, como na fabricação de lentes, odontologia e procedimentos ortopédicos, também tem sido empregado na estética para realizar preenchimentos com o objetivo de aumentar o volume de áreas como glúteos, coxas e rosto. No documento, o CFM expressará sua preocupação com o aumento dos casos de complicações resultantes do uso do PMMA. As informações são do Uol.