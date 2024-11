BRASÍLIA

Corpo de autor de ataque é retirado da Praça dos Três Poderes 13h após atentado

Francisco Wanderley Luiz morreu em área próxima ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF)

Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 10:31

Corpo de autor de ataque em Brasília é retirado da Praça dos Três Poderes Crédito: Reprodução/STF

O corpo do autor do ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que ocorreu na noite de quarta-feira, 13, foi retirado na manhã desta quinta-feira, 14, do local, por volta das 9 horas. Um carro do Instituto Médico Legal (IML) levou o corpo e, no local, restam apenas carros do Esquadrão Antibombas.

O autor do ataque a bombas é Francisco Wanderley Luiz, que morreu em área próxima ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal foi acionada no momento e enviou agentes para o local, enquanto ministros da Corte foram retirados às pressas da sede do tribunal.

Uma hora antes da explosão, o autor do ataque fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado.